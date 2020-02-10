ДБР підозрює чотирьох лісників у заподіянні 6 млн грн збитків, проводяться обшуки в Держлісагентстві і лісництвах Житомирської області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, співробітники лісгоспу у змові з посадовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства і територіального органу Держлісагентства під час відведення насаджень в санітарні рубки вносили недостовірні відомості в документи. На лісових ділянках, які відводилися в рубку, був значно більший запас деревини порівняно з офіційно заявленими в матеріалах", - сказано в повідомленні.

Так, у подальшому деревину було незаконно зрубано. Внаслідок незаконних порубок деревини, за попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму понад 6 млн грн.

Зараз слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора проводять 35 санкціонованих обшуків за місцем розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства, а також на місцях проживання та інших об'єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генпрокурора.

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