За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС. ІНФОГРАФІКА

Зокрема, суттєво зросла кількість ФОП на спрощеній системі оподаткування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС) України.

Порівняно з минулим роком, спрощенців збільшилося майже на 93,8 тис. осіб. Так, якщо на 1 січня 2019 року на спрощеній системі оподаткування перебувало 1 390 000 осіб, то на 1 липня 2019 року їхня кількість знизилася до 1 360 000 платників. Втім, вже на 1 січня цього року відбулося зростання до 1 500 000 підприємців. При цьому третю групу обрали 596 тис. осіб, що на 79 тис. більше, ніж на 1 січня попереднього року.

Відповідно спостерігається позитивна динаміка зростання бюджетних надходжень від єдиного податку. Так, у 2019 році платниками було сплачено 24,95 млрд грн єдиного податку, що на 25,5% більше, ніж у 2018 році.

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"Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу на спрощеній системі, і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку. Зі свого боку, податкова служба і надалі покращуватиме якість податкового сервісу, в тому числі і розширення переліку і якості електронних послуг", - зазначив Голова ДПС Сергій Верланов.

Так, зокрема, планується надання можливості для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи направити заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, подати запит на отримання виписки з реєстру платників єдиного податку та отримати виписку з реєстру платників єдиного податку.