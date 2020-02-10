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10.02.20 17:33

За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС. ІНФОГРАФІКА

До початку 2020 року кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців (ФОП/ФОП) в Україні становило 1 885 900 осіб, що на 19,8 тис. більше, ніж на початок 2019 року.

Зокрема, суттєво зросла кількість ФОП на спрощеній системі оподаткування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС) України.

Порівняно з минулим роком, спрощенців збільшилося майже на 93,8 тис. осіб. Так, якщо на 1 січня 2019 року на спрощеній системі оподаткування перебувало 1 390 000 осіб, то на 1 липня 2019 року їхня кількість знизилася до 1 360 000 платників. Втім, вже на 1 січня цього року відбулося зростання до 1 500 000 підприємців. При цьому третю групу обрали 596 тис. осіб, що на 79 тис. більше, ніж на 1 січня попереднього року.

За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС 01

За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС 02

Відповідно спостерігається позитивна динаміка зростання бюджетних надходжень від єдиного податку. Так, у 2019 році платниками було сплачено 24,95 млрд грн єдиного податку, що на 25,5% більше, ніж у 2018 році.

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"Ці цифри свідчать про пожвавлення ділової активності на рівні мікробізнесу на спрощеній системі, і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від єдиного податку. Зі свого боку, податкова служба і надалі покращуватиме якість податкового сервісу, в тому числі і розширення переліку і якості електронних послуг", - зазначив Голова ДПС Сергій Верланов.

Так, зокрема, планується надання можливості для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи направити заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, подати запит на отримання виписки з реєстру платників єдиного податку та отримати виписку з реєстру платників єдиного податку.

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