Російський ракетний катер Р-60 брав участь у захопленні Криму, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Встановлено, що ракетний катер Р-60 зі складу 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ під час спецоперації захоплення Криму брав участь у блокуванні кораблів ВМС України в бухті Донузлав, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міжнародної спільноти. Екіпаж та командир катера нагороджені за участь в агресії проти України. Цікаво, що командир РКА Р-60 раніше також був нагороджений за агресію проти Грузії.



Російські моряки Костянтин Тяжко (ліворуч) і Олег Льовочкін (праворуч) з медалями за окупацію Криму



РКА Р-60





Командир РКА Р-60 Євген Кузьмін



Командир РКА Р-60 Євген Кузьмін

"До цього часу командир корабля не був зазначений в переліку військових службових осіб командного складу Збройних Сил та представників влади Російської Федерації, яким Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру. РКА Р-60 також не вказаний в переліку кораблів, задіяних в агресії проти України. Тому волонтери InformNapalm зібрали нові матеріали та відкрито звертаються до держструктур України і закликають їх провести всі належні процесуальні дії щодо командира та членів екіпажу ракетного катера Р-60 Чорноморського флоту Російської Федерації", - говориться в повідомленні.