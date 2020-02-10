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10.02.20 21:40

Урятував понад 400 життів, - із парамедиком і ветераном Ігорем Надольком попрощалися в Маріуполі. ФОТО

Парамедика Ігоря Надолька з позивним Фаш поховали на алеї Героїв на Маріупольському кладовищі.

Про це в Facebook повідомила парамедик Юлія Паєвська, інформує Цензор.НЕТ.

"Все пройшло гідно, і я від щирого серця дякую всім, хто допоміг нам організувати цей похорон, і всім, хто прийшов попрощатися. Незважаючи на мороз і понеділок нас було дуже багато. Було дуже багато щирих слів", - зазначила вона.

Урятував понад 400 життів, - із парамедиком і ветераном Ігорем Надольком попрощалися в Маріуполі 01

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Урятував понад 400 життів, - із парамедиком і ветераном Ігорем Надольком попрощалися в Маріуполі 02
Урятував понад 400 життів, - із парамедиком і ветераном Ігорем Надольком попрощалися в Маріуполі 03

Паєвська також 7 лютого написала про смерть колеги: "Ти вижив у битвах, але вона тебе наздогнала відкладеною смертю - наслідками контузій і болем за долю Батьківщини".

Ігор Надолько шість років не залишав передову. Його бойовий шлях почався зі 129 обр, потім служив у 131 обр, з якої після переформатування перейшов у 28 бригаду окремого мотопіхотного батальйону. Там він служив до квітня 2017-го.

За роки служби чотири рази був контужений. Упродовж останніх двох років Надолько був добровольцем-парамедиків у складі "Ангелів Тайри", а також волонтером у "Самооборони Маріуполя", інструктором тактичної медицини.

За словами його колеги, за два роки служби парамедиків в "Ангелах" Надолько надав першу допомогу і повернув до життя понад 400 осіб, цивільних і військових.

Урятував понад 400 життів, - із парамедиком і ветераном Ігорем Надольком попрощалися в Маріуполі 04

Урятував понад 400 життів, - із парамедиком і ветераном Ігорем Надольком попрощалися в Маріуполі 05

У ветерана залишився 14-річний син.

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