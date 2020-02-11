Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
11.02.20 12:41

Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв. ФОТОрепортаж

У Львівській області поліція затримала групу серійних злодіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби у Facebook.

Як зазначили в поліції, наразі доведена їхня причетність до трьох злочинів, які були скоєні упродовж листопада - грудня минулого року на території Львова. Усі затримані перебували у розшуку та неодноразово були засудженні за вчинення майнових злочинів.

Так, слідство встановило їхню причетність до розбійного нападу на офісне приміщення, квартирної крадіжки та крадіжки сейфа з СТО.

Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв 01

"Шляхом підбору ключа до вхідних дверей проникли до квартири громадянина та викрали вісім тисяч доларів США та прикрас на 200 тисяч гривень. Для того, щоб потрапити до приміщення СТО фігуранти розібрали стіну та забрали сейф із 70 тисячами гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземця, який обікрав машину співачки в центрі Києва, заарештували з альтернативою внесення застави 630 тис. грн, - прокуратура

Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв 02
Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв 03
Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв 04
Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв 05
Фото: сайт поліції

Розібрали стіну СТО та викрали сейф: поліція затримала на Львівщині групу серійних злодіїв 06

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100