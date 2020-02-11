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11.02.20 12:37

Ахметов приїжджав у НАБУ. ФОТОрепортаж

У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися.

Журналісти Bihus.info зафіксували олігарха Ріната Ахметова на виході з Національного антикорупційного бюро, повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото видно, як олігарх виходить із НАБУ і в супроводі охоронців сідає в чорний "Мерседес"

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У НАБУ інформацію про приїзд Ахметова коментувати відмовилися.

"Можна припустити, що візит олігарха пов'язаний з діяльністю його компанії - ДТЕК. На початку серпня 2019 року НАБУ повідомив про підозру шести співробітникам ДТЕК. Вони нібито були причетні до впровадження так званої формули "Роттердам +", яка істотно збільшувала вартість електроенергії для кінцевих споживачів. Сама ж "ДТЕК Енерго", наприклад, в 2018 році отримала понад 5 млрд грн чистого прибутку", - пише видання.

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