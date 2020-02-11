Контррозвідка СБУ в Луганській області запобігла вивезенню в РФ комплектуючих до військового вертольота Мі-24. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка зупинили автомобіль мешканця Білокуракинського району. Під час огляду машини була виявлена кільова частина військового гелікоптера Мі-24. Зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його подільник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі спецслужби у межах розпочатого досудового розслідування здійснюють збір доказів протиправної діяльності правопорушника та його подільників. Встановлюються джерела походження агрегату.

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Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури.