Нафтопродуктів на суму понад 37,5 млн грн вилучили з незаконного обігу на Полтавщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Під час обшуків вилучили понад 1 млн 250 тис. літрів нафтопродуктів вартістю 37 млн ​​600 тис. грн, документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи. Також до суду направлено клопотання про арешт вилученого майна.

За версією слідства, особи реалізовували через мережі автозаправних станцій паливо низької якості, що не відповідає вимогам Технічного регламенту та ДСТУ, не відображаючи продаж такої "продукції" в бухгалтерському і податковому обліках.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366 (підробка офіційних документів), ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого пального), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України здійснює Державна фіскальна служба, процесуальне керівництво – прокуратура Полтавської області.

Слідчі дії тривають.

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