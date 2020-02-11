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11.02.20 22:59

Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому провели обшуки на митних постах Подільської та Поліської митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що обшуки пройшли за фактом зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів і запасних частин до них із заниженими митними платежами. Сума завданих державі збитків - понад 1 мільйон гривень", - сказано в повідомленні.

Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР 01

Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР 02
Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР 03

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