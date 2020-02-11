Співробітники Подільської та Поліської митниці дозволяли ввозити автомобілі та запчастини із заниженими митами, чим завдали понад 1 млн грн збитків, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що обшуки пройшли за фактом зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"За попередньою інформацією, за сприяння працівників митниці впродовж 2017-2019 років на митну територію України з ЄС ввезено понад 50 транспортних засобів і запасних частин до них із заниженими митними платежами. Сума завданих державі збитків - понад 1 мільйон гривень", - сказано в повідомленні.





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