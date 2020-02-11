Чиновники Одеської області "перейменували" бюст Маркса в поета Ботєва, щоб не виконувати закон про декомунізацію, - УІНП. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення, оприлюднене на сторінці Південного відділу УІНП у Facebook.

Зокрема, в Подільську місцева влада досі не демонтували два погруддя місцевому комуністу Самборському, а склеп-мавзолей Григорія Котовського навіть оновили.

"Ці бюсти місцева влада могла б передати в місцевий краєзнавчий музей", - підкреслили в УІНП.

В Арцизі місцева влада "настільки полюбила Карла Маркса", що перейменувала його в поета-революціонера Христо Ботєва, "щоб не виконувати закон про декомунізацію".

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Південний відділ УІНП також нагадав, що підлягає демонтажу обеліск про НКВД і радянська символіка на території Фонтанської сільської ради Лиманського району, буде вивчено питання про можливе приховування пам'ятників Леніну в Болградському районі.

Чиновникам нагадали про кримінальну відповідальність за саботування процесів декомунізації та оновлення комуністичної символіки: "такі діяння підпадають під кримінальну відповідальність відповідно до ст. 436-1 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років".









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