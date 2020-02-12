ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США, за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство – отримання кредиту у магазині з використанням підробленого паспорта.
11 лютого 2020 року поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.
Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання щодо правоохоронця запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Оперативний супровід - Київське міське управління ДВБ Національної поліції України,
Зазначається, що в разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.