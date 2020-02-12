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12.02.20 10:20

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, затримали працівника слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУ Нацполіції в Києві за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США, за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство – отримання кредиту у магазині з використанням підробленого паспорта.

11 лютого 2020 року поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 01

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання щодо правоохоронця запобіжного заходу.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Оперативний супровід - Київське міське управління ДВБ Національної поліції України,

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 02

Зазначається, що в разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 03
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 04
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 05
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 06
ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності 07

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