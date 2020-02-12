ДБР затримало співробітника поліції Києва за вимагання у шахрайки $1000 за непритягнення до кримінальної відповідальності. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, слідчий вимагав у громадянки неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США, за непритягнення її до кримінальної відповідальності за шахрайство – отримання кредиту у магазині з використанням підробленого паспорта.

11 лютого 2020 року поліцейського затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди.

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання щодо правоохоронця запобіжного заходу.

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Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Києва. Оперативний супровід - Київське міське управління ДВБ Національної поліції України,

Зазначається, що в разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.









