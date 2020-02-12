Нацгвардійці тренувалися управляти французькими гелікоптерами Airbus, - МВС. ФОТОрепортаж

Про це інформує МВС на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 31 січня по 8 лютого проходив курс теоретичних занять та польотів за програмою первинної льотної підготовки на вертольотах типу ЕС 225 LP. Провели тренування фахівці компанії Airbus Helicopter (Французька Республіка) на базі Військова частина 2269 НГУ", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в межах участі у реалізації програми створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в України проводиться перенавчання льотного та інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України на вертоліт типу ЕС 225 LP на базі компанії "Airbus Helicopters". Також розпочато поетапне отримання вертольотів зазначеного типу до складу НГУ.

За даними МВС, перший курс підготовки на таких гелікоптерах ще 2018 року пройшли у Франції 2 пілоти Нацгвардії і 6 гвардійських фахівців інженерно-технічного складу.

Основні завдання літальних апаратів Airbus у Нацгвардії – переміщення особового складу і техніки для проведення спеціальних операцій, але і багатопрофільне використання під час надзвичайних ситуацій.

За даними МВС, Нацгвардія, за умовами контракту, має отримати 12 таких вертольотів.

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"Н225 володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин. Характеристики цього гелікоптера повністю відповідають завданням, що виконує Національна гвардія", - зазначають у МВС.









