Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
За попередніми даними, далекобійники виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе. Подекуди на фурах закріплено плакати: "Чиновники, не знущайтеся з автоперевізників".
Зазначається, що у перевізників загалом 16 вимог. Вони адресовані прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і стосуються кадрової політики. Зокрема, протестувальники вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.
Водночас у сюжеті зазначається, що водії маршруток, які приїхали на мітинг, не змогли відповісти, для чого вони там.