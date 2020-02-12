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12.02.20 11:46

Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вранці 12 лютого в урядовому кварталі Києва далекобійники і водії маршруток влаштували страйк.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

За попередніми даними, далекобійники виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе. Подекуди на фурах закріплено плакати: "Чиновники, не знущайтеся з автоперевізників".

Зазначається, що у перевізників загалом 16 вимог. Вони адресовані прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і стосуються кадрової політики. Зокрема, протестувальники вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.

Водночас у сюжеті зазначається, що водії маршруток, які приїхали на мітинг, не змогли відповісти, для чого вони там.

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Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія 01
Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія 02
Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія 03

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