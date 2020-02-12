Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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"Ізолювавши місце з небезпечними предметами від сторонніх осіб, прикордонники одразу викликали вибухотехніків ДСНС та співробітників Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили зі схованки 36 пострілів ПГ-9, 16 пострілів ПГ-7Л і 2 хвостовики.

Усі знайдені боєприпаси, які могли призначатися для вчинення терористичних актів диверсійно-розвідувальними групами російсько-окупаційних військ, вилучені представниками ДСНС для подальшої утилізації.

Слідчі дії тривають.







Фото: пресслужба Держприкордонслужби