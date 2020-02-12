Терорист "ДНР" Чорний Ленін затриманий у РФ для передачі Україні під суд. ФОТО

Про це з посиланням на депутата Держдуми від КПРФ Сергія Шаргунова пишуть "Новости Донбасса", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Бенес був затриманий за запитом України про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час Євромайдану Бенеса Айо бачили в Києві на акціях АнтиМайдану. Пізніше він вирушив до Криму, де перебував у лавах "місцевої самооборони". А після цього попрямував до окупованого РФ Донецька, де вступив до лав бойовиків "ДНР".

Минулого літа Айо брав участь у проросійському мітингу в окупованому Донецьку як представник "Компартії ДНР".

Як повідомляє сайт "Миротворець", Бенес Айо є націонал-більшовиком із Латвії та активним учасником "Русской весны-2014" в АР Крим і Донецьку. На початку травня 2014 р. Бенес був депортований з України за недотримання трирічної заборони на в'їзд в країну. Уже перебуваючи в тюрмі в Ризі, терорист попросив громадянство "ДНР" і отримав згоду за підписом "прем'єр-міністра ДНР" Олександра Бородая.

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