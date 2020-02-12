СБУ викрила схему незаконного заволодіння 6 га земель лісгоспу на Закарпатті. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишня керівниця облуправління Держгеокадастру спільно з посадовцем одного з районних відділів установи, ймовірно, причетні до незаконної передачі у приватну власність 4 земельних ділянок лісгоспу", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, фігуранти нелегально переоформили на місцевих мешканців територію держпідприємства загальною площею 6 гектарів, яка, в подальшому, була перепродана третім особам. Для проведення оборудки учасники схеми вносили недостовірні відомості до технічної документації на виведення вказаної території з державного фонду.

Триває експертиза щодо встановлення завданих збитків.





Фігурантам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.