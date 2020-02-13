Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Ірина Чуйко - українка з Мелітополя, яка навчається в університеті в Ухані, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наша евакуація спочатку мала відбутися наприкінці першого тижня лютого ... потім у понеділок, 10 лютого. Потім у ніч з 11 на 12 лютого", - написала вона.

"В Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонено приватний. Наше Посольство домовилося з китайською транспортною компанією, щоб нас (бл. 50 осіб, розкиданих у різних частинах міста), забрали автобуси. Було отримано всі дозволи на вивезення іноземних громадян. Ми вже навіть знали номери автобусів і номери телефонів китайських водіїв і супроводжуючих", - додала студентка.

За словами Ірини, всі охочі евакуюватися українці підписали згоду на те, щоб на батьківщині пройти карантин і отримали від держави невелику матеріальну допомогу для купівлі продуктів і речей першої необхідності.

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"І ось, всі на валізах. В Україні у всіх новинах передають, що людей евакуюють з Ухані і їх чекають вдома. А вранці 11 лютого нам повідомляють, що ... літак, спеціальний рейс із Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи посміювалися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами - ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті...", - засмучується українка.

Ірина Чуйко написала, що епідемія, яка охопила місто, поки не йде на спад, і що Ухань повернеться до нормального життя не раніше кінця березня. Більшість країн, за її словами, евакуювали своїх громадян у перший тиждень лютого. З Ухані вже вивезли громадян Вануату, Папуа-Нової Гвінеї і Бангладешу.

"Я завжди пишалася тим, що я - українка. У Китаї я всім кажу, що я - з України, з Європейської країни. А фактично ... маємо те, що маємо. Але вже так набридло бути першими... з кінця", - додала українка.

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Громадяни України, яких досі не можуть евакуювати з китайського Уханя - епіцентру поширення коронавірусу - розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх. Відео із заявами українців hromadske надав Святослав Гарасюк, що проживає в Ухані.

Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

"Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками про те, що фінансування нема, літак затримується. Нас тут тримають три тижні - ось у нас виліт буде у цей час, потім іншу дату називають. Змінюється інформація, немає місць в Україні, нема де нас поселити", - зазначають громадяни України.

Сам Гарасюк розповів, що гуртожиток, в якому живе він і його знайомі, закритий на карантин, людей випускають лише в магазин, до того ж працюють не всі супермаркети, а ті, що працюють, відкриті лише до обіду.

"І в них немає багатьох продуктів, особливо фруктів, овочів, люди масово розкуповують", - сказав чоловік.

Він також зазначив, що українці з Уханя, які хочуть повернутися на Батьківщину, погодилися на двотижневий карантин і готові жити в ізольованому місці і вийти звідти тільки після 100-відсоткової впевненості, що вони здорові.





Порожні вулиці Уханя, Китай







