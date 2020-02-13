Двох патрульних поліцейських спіймали на збуті наркотиків у Миколаєві. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Миколаївське управління ДВБ НПУ отримало оперативну інформацію про те, що окремі співробітники Управління патрульної поліції області причетні до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 24-річний та 27-річний поліцейські були викриті на збуті серед свого оточення марихуани", - сказано в повідомленні .

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, під процесуальним керівництвом прокуратури області розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Спільними діями ДВБ НПУ, ДБР та прокуратури, за сприяння керівництва ДПП НПУ підозрюваних затримали відразу після збуту ними наркотичного товару. На теперішній час проведено санкціоновані обшуки за місцем їхнього мешкання.

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Патрульні затримані на підставі ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу судом. Готується оголошення їм про підозру. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Фото: сайт Нацполіції