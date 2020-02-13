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13.02.20 10:47

Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку "кришують" правоохоронці "всіх мастей". ФОТО

Продуктовий магазин "Градус" в м. Дніпро, що торгує алкоголем, сьогодні вранці заблокували бетонними блоками.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку кришують правоохоронці всіх мастей 01

"Наливайка "Градус" на Тітова, яку кришують "правоохоронці" всіх мастей, цинічно торгує горілкою цілодобово незважаючи на заборони міської влади. Навіть дітям. Має ліцензію від ДФС. Наливайка, на яку надходить до 60 відсотків усіх скарг від громадян. Сьогодні вранці", - йдеться у підписі Філатова до опублікованого фото.

"Хлопці, якщо я вже особисто у вас вчепився, то я вас за#бу. Навіть якщо на мене порушать ще штук п'ять справ "за самоуправство", - додав він.

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Філатов показав, як у Дніпрі бетонними блоками перекрили вхід у наливайку, яку кришують правоохоронці всіх мастей 02

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