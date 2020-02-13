Діяльність нелегального елеватора, який завдав близько 20 млн грн збитків державі, викрили на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Кілька комерсантів без будь-якої дозвільної документації побудували поблизу річкового порту одного з міст Дніпропетровського регіону елеватор. Його потужності були розраховані для приймання, зберігання та просушки до 5 тисяч тонн сільгоспкультур на місяць.

Учасники групи приймали від місцевих фермерів зернові культури за готівку без оформлення відповідних документів та відповідно без сплати податків та зборів до держбюджету країни. До того ж зберігання та просушка сільськогосподарських культур здійснювалась з порушенням необхідних санітарних норм. На зернові, відповідно, оформлювали фіктивну документацію. Вантажі організатори оборудки переправляли на річкових баржах до українських морських портів для продажу до країн близького та далекого зарубіжжя.

Оперативники спецслужби встановили, що господарська діяльність елеватора здійснювалася через низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності і не відображалась в жодному офіційному звіті. Тож організаторам вдавалося приховувати протиправну діяльність протягом 2019 року. Нелегальний оборот елеватора становив майже 90 мільйонів гривень, внаслідок чого держава не отримала щонайменше 20 мільйонів гривень податків.

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Під час проведення обшуків за місцем розташування нелегального агротерміналу правоохоронці виявили документацію та чорнові записи, Майновий комплекс елеватора та інші товарно-матеріальні цінності процесуально вилучено.

За попередніми матеріалами розслідування, виявлені порушення стосуються не лише сфери податкової дисципліни, а і норм містобудування, охорони природного середовища та забезпечення техногенної безпеки. У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин оборудки та повідомлення про підозру особам, причетним до протиправної схеми. Також перевіряється інформація щодо можливої причетності посадових осіб місцевої влади, правоохоронних та контролюючих органів до функціонування нелегального елеватора та незаконних оборудок.







