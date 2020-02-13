Порошенко сходив на фільм "Наші котики" про добровольців на Донбасі: "Він демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів"". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".





"Наші Котики / Lethal Kittens — фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор за найскладніших обставин. Про тих, хто, дивлячись в очі смерті, сміливо каже їй: "Пішла геть!" Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогу.

Я чув величезну кількість позитивних відгуків про цей фільм і всі вони виправдані. Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України – прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму та містики.

Моє тверде переконання – цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від "Сватів", які працювали на іншу державу, до "Котиків", які продемонстрували, що країна перемагає, коли вона починає сміятися над ворогом", – поділився Порошенко враженнями від перегляду на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Щиро дякую за професійність всій творчій команді, представники якої були сьогодні разом з нами у кінозалі. Ви зробили фантастичну роботу!

Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат "Наших Котиків"! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 000 глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тож мерщій до кінозалів – сміятися і не здаватися разом із "Нашими Котиками", – закликав Порошенко.







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