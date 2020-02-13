Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

13 лютого 2020 року вночі екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.

Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли зазначених громадян і автомобіль. Але водій автомобіля Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитися, розпочалося переслідування.

Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) на службовому автомобілі Skoda Rapid автомобіля Subaru Forester службовий автомобіль патрульної поліції застряг у полі поблизу с. Хролі Харківського району.

З метою зупинки транспортного засобу ст. лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події.

Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ї лікарні м. Харкова пасажира, який дістав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Працівника патрульної поліції затримали. Проводяться першочергові слідчі дії. Слідством встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про повідомленні затриманому патрульному про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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