Чиновник ДФС Житомирщини незаконно видавав ліцензії на пальне: збитки бюджету перевищують 700 тис. грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними спецслужби, радник податкової та митної справи 1 рангу брав на розгляд заяви місцевих підприємців із неповним "пакетом документів" для отримання ліцензії на право провадження господарських операцій із пальним. Комерсанти всупереч вимогам регуляторних актів не надавали сертифікати, які засвідчують прийняття в експлуатацію об’єктів реалізації та зберігання продукції.

Досудове розслідування встановило, що посадовець із порушеннями видав підприємцям 77 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та його зберігання. Через ймовірно корупційні дії чиновника загальному фонду місцевих бюджетів завдано збитків на більш ніж 700 тисяч гривень.

Під час обшуків у адміністративному приміщенні фіскальної служби співробітники СБ України вилучили ліцензійні справи та іншу документацію, які будуть долучені до матеріалів слідства.









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Наразі одному з керівників управління оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Операція проводилася співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у Хмельницьку під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.