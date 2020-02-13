Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і врізався у відбійник на Миколаївщині, семеро постраждалих, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Первомайський відділ поліції ГУНП Миколаївської області

Сьогодні, 13 лютого, приблизно о 05:20 ранку на 50 км автодороги Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" у Первомайському районі, біля залізничного переїзду неподалік с. Лукашівка, 63-річний водій, керуючи мікроавтобусом Nisan та рухаючись у напрямку м. Херсон, за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де перевернувся та зіткнувся з металевим відбійником.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу та шестеро його пасажирів віком від 20 до 64 років зазнали травм різної тяжкості та були доставлені до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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Встановлюються всі обставини автопригоди.



Фото: сайт Нацполіції