Озброєний водій влаштував перегони в столиці, його вдалося зупинити, стріляючи по колесах, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

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Працівники полку поліції особливого призначення номер 1 зупинили автомобіль на проспекті Броварському для перевірки документів та огляду транспортного засобу. Наблизившись до автівки, правоохоронець помітив у салоні предмет, схожий на пістолет. Під час спілкування з працівниками поліції водій помітно нервував та, ігноруючи їх запитання, натиснув на педаль газу і почав утікати. У цей момент інший спецпризначенець застрибнув у машину правопорушника та намагався його зупинити.

Наряд поліції почав переслідувати водія-втікача, при цьому його попередили про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини. Однак утікач не реагував на законні вимоги та попередження поліцейських. У результаті спецпризначенці зробили кілька пострілів по колесах автівки. Зловмисника зупинили на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження.

Встановлено, що чоловік раніше судимий за крадіжку.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч. 1 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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