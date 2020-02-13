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13.02.20 17:32

У підвалі п'ятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція. ФОТО

Поліція евакуювала жителів п'ятиповерхівки в Білій Церкві на Київщині. У підвалі будинку знайдено мішок з тротилом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"Небезпечну знахідку знайшли у підвалі новосельці 5-поверхового будинку. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю", - йдеться в повідомленні.

Щоб убезпечити людей від можливих трагічних наслідків, поліція провела евакуацію майже двохсот людей, жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.

Правоохоронці просять громадян з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей.

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У підвалі пятиповерхівки на Київщині знайшли тротил, мешканців будинку евакуювали, - Нацполіція 01

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