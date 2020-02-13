СБУ повідомила про підозри найманцям "Сомалі" Морю та Академіку, причетним до обстрілу Авдіївки з "Градів". ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі спецслужби задокументували, що обстріл мирних житлових кварталів районного центру із населенням у декілька десятків тисяч людей реактивними системами залпового вогню "Град" здійснювався із території, тимчасово підконтрольної терористам. Згідно з висновками комплексу експертиз, терористи вели обстріл некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами М-21ОФ з району міст Мінеральне, Яковлівка та Ясинувата. Під час теракту було випущено не менше ніж сімдесят таких снарядів. Унаслідок терористичного акту загинуло двоє мирних жителів, ще двох було поранено, повністю або частково були знищені жилі квартири і будинки, дитячий садочок, лікарня, інші комунальні заклади тощо.

Слідчі СБ України встановили безпосередню участь у злочинних обстрілах житлових кварталів Авдіївки бойовиків двох підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи "Сомалі" так званого "Міноборони ДНР". Гаубичною батареєю командував "гвардій підполковник" із позивним "Море", який безпосередньо надавав необхідні для прицілювання розрахунки та координати.

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Артилерійська реактивна батарея у складі двох одиниць реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько "Академік". Він після узгодження обстрілів із командиром "Сомалі" "Гіві" віддавав команду відкрити вогонь.

Перехоплені СБ України переговори терористів "Сомалі" засвідчують, що саме вони координували та здійснювали обстріл "Градами" мирного міста, де на той час не перебувало жодного українського військового. Слідчі СБУ задокументували весь ланцюжок організації, координації та виконання бойовиками бандформування цього злочину проти мирного населення.

Наразі найманцю проросійського НЗФ "гвардій підполковнику Морю" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, його спільнику "Академіку" - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Обох бойовиків оголошено в розшук.







