Групу шахраїв, які продавали керівні посади, викрили в Києві. Ціна за їхні послуги сягала $150 тис., - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Співробітники Головного слідчого управлінням Нацполіції спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Службою безпеки України викрили та задокументували злочинну діяльність групи шахраїв.

Нині слідчі Нацполіції завершують розслідування кримінального провадження, де фігурують чотири особи. Їм інкримінують вчинення злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що зловмисники обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. Свої "послуги" шахраї оцінювали в суму від 50 до 150 000 доларів США.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

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Крім того, правоохоронці виявили два предмети, імовірно - гранати Ф-1, електродетонатор, балон і шприци з речовиною схожою на ртуть.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких причетним особам буде повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт Нацполіції

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.