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14.02.20 12:03

"Не звільняєш - звільняйся", - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею суду зранку триває акція на підтримку хірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Активісти пікетують Офіс генпрокурора з вимогою відпустити Юлію Кузьменко з-під варти і припинити її кримінальне переслідування. Мітингувальники розгорнули банер на вході в будівлю суду із закликом звільнити Кузьменко, також вони тримають листівки з фото Кузьменко та вимогою її звільнення.

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У заяві учасників мітингу йдеться: "Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сьогодні несе персональну політичну відповідальність за те, що лікар Юлія Кузьменко продовжує перебувати за ґратами.

Саме тому від генпрокурора Руслана Рябошапки ми вимагаємо:

  1. Вибачень за брехню і маніпуляцію свого підлеглого - прокурора Сергія Зузака під час судових засідань у справі Юлії Кузьменко;
  2. Озвучити свою власну позицію щодо зміни запобіжного заходу для лікаря Юлії Кузьменко на будь-яку, не пов'язану з триманням під вартою з урахуванням його попередньої заяви від 30 січня 2020 про те, що наявних доказів у справі недостатньо;
  3. Узгодити клопотання про зміну запобіжного заходу на час розслідування на будь-яку, не пов'язану з триманням під вартою. У разі відмови - подати у відставку!"

Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 01
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 02
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 03
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 04
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 05
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 06
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 07
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 08
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 09
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 10
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 11
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 12
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 13
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 14Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 15
Не звільняєш - звільняйся, - активісти під Офісом генпрокурора вимагають зняти обвинувачення з Кузьменко 16

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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