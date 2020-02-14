Завербованого спецслужбами РФ інтернет-агітатора викрито на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець міста Павлоград періодично їздив у Росію у приватних справах. За оперативною інформацією, під час чергової поїздки він був завербований представниками спецслужб РФ. Після повернення додому, за їхнім завданням, чоловік розповсюджував через заборонені в Україні соціальні мережі матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. Також агітатор планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискредитацію органів державної влади.

Вказівки пропагандист одержував через електронне листування від "куратора", який представлявся співробітником так званого "МДБ ДНР".

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру, а також перевіряється версія щодо його причетності до мережі воєнної розвідки РФ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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