На кордоні з Польщею митники запобігли контрабанді в Україну деталей до вертолітних двигунів. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Галицької митниці, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Галицької митниці Державної митної служби виявили 8 редукторних клапанів до вертолітних двигунів. Їх намагалися ввезти з Республіки Польща місцеві жителі", - зазначено в повідомленні.

Інцидент стався в пункті пропуску "Краковець-Корчова". Митники проводили огляд легкового автомобіля на смузі "зелений коридор" і виявили в автомобільній аптечці три деталі до вертолітних двигунів. Ще п'ять деталей знайшли в сумочці пасажирки легкового автомобіля.

Про інцидент проінформовані правоохоронні органи, оскільки переміщення таких товарів підлягає державному експортному контролю.

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