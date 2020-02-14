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14.02.20 12:22

Над Оманом знову "туман", камертон "русского мира", путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Та як так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов

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Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гризуть сумніви...

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський повернувся з Оману літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Так збіглося?

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Паралелі історії

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Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Розпочинаються торги?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Згоден дати воду в Крим, якщо Росія виведе війська з Донбасу і ми встановимо контроль над кордоном, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Зе!політика

Також дивіться: "Слуга народу" Камельчук підтримав відновлення водопостачання Криму: "Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо". ВIДЕО

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Біль

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Камертон "русского мира"

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Андрій?

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Як завжди

Над Оманом знову туман, камертон русского мира, путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Путінські мрії

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