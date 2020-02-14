Над Оманом знову "туман", камертон "русского мира", путінські мрії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Та як так?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов
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Гризуть сумніви...
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Так збіглося?
Паралелі історії
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Розпочинаються торги?
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Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО
Зе!політика
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Камертон "русского мира"
Андрій?
Як завжди
Путінські мрії
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