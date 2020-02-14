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14.02.20 14:48

Київські поліцейські затримали двох квартирників- "альпіністів" на Троєщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На столичній Троєщині оперативники затримали дует квартирників - "альпіністів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Деснянського управління поліції та столичного главку на вулиці Сержа Лифаря затримали двох чоловіків за підозрою у квартирній крадіжці. На місце для документування події виїздила слідчо-оперативна група.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Донецької області, 1972 та 1975 років народження, раніше судимі за крадіжки:

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 01

"Ми встановили, що зловмисники за допомогою альпіністського спорядження спустилися до квартири на дев’ятому поверсі та шляхом віджиму вікна проникли до оселі. Спакувавши побутову техніку й ювелірні прикраси господарів, чоловіки вийшли через вхідні двері. Частину викраденого вони залишили на східцях та пішли на вулицю за спорядженням, де ми їх затримали".

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 02

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 03

За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

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Київські поліцейські затримали двох квартирників- альпіністів на Троєщині 04

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