Київські поліцейські затримали двох квартирників- "альпіністів" на Троєщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Деснянського управління поліції та столичного главку на вулиці Сержа Лифаря затримали двох чоловіків за підозрою у квартирній крадіжці. На місце для документування події виїздила слідчо-оперативна група.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженці Донецької області, 1972 та 1975 років народження, раніше судимі за крадіжки:

"Ми встановили, що зловмисники за допомогою альпіністського спорядження спустилися до квартири на дев’ятому поверсі та шляхом віджиму вікна проникли до оселі. Спакувавши побутову техніку й ювелірні прикраси господарів, чоловіки вийшли через вхідні двері. Частину викраденого вони залишили на східцях та пішли на вулицю за спорядженням, де ми їх затримали".

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

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