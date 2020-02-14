Поліція на Хмельниччині затримала банду рекетирів, що вимагали у бізнесмена 500 тис. неіснуючого боргу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили на сайті Національної поліції в Хмельницькій області, передає Цензор.НЕТ.

До складу злочинної групи входили троє чоловіків. Ними виявилися жителі Хмельницького - чоловіки у віці 24, 45 і 46 років, які вже були судимі за скоєння злочинів. Правоохоронці виявили, що на початку місяця вони прийшли до бізнесмена і сказали, нібито він заборгував понад 13 тисяч доларів. Підприємець пообіцяв віддавати "борг" частинами, оскільки боявся фізичної розправи.

Під час слідства, в поліції зафіксували момент передачі грошей зловмисникам. До того ж, вони виявили і замовника, який таким чином намагався позбутися конкурента.









Також зазначається, що затримані були раніше випущені під заставу у справі про вимагання.

Після того, як їх затримали в 2018 році, лідеру угрупування суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення майже 130 тисяч гривень застави. Двом іншим - такі ж заходи, але з меншою сумою застави, яку вони відразу внесли і продовжили свою злочинну діяльність.

Цього разу всім трьом суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

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