Співробітницю Академії СБУ на Кіровоградщині за $1 тис. "замовив" чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Стало відомо, що житель одного з міст Кіровоградської області здійснює пошук кілера для вбивства колишньої дружини, співробітниці Академії Служби. З дружиною у замовника тривають судові спори щодо визначення місця проживання спільної дитини і виплати аліментів.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в одну тисячу доларів США. Для реалізації злочинного задуму організатор вбивства ретельно готувався та здійснював заходи конспірації. Для спілкування з виконавцем він використовував спеціально придбані засоби зв’язку, кошти перераховував через банківські платіжні системи.

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Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування "кілеру" останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

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У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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