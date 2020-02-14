У двір засновника інтернет-провайдера "Ланет" Мазура кинули гранату, він пов'язує це з припиненням трансляції NewsOne. ФОТО

Вибух стався ще 4 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лигу".

Будинок, у дворі якого стався вибух, нежитловий, там йде ремонт. Вибух вибив вікна, оскільки зіпсували стіни фасаду. Ніхто не постраждав. Робітників, які робили ремонт в будівлі, в цей час не було на місці.

За словами самого Мазура, в сторону будинка кинули бойову гранату. Його адвокат Сергій Дешунін розповів: камера зафіксувала, що під будинок приїхав автомобіль, з нього вийшли люди, жбурнули гранату в будинок і швидко зникли.

При цьому в ухвалі про відкриття кримінального провадження немає згадки про гранату, в ній сказано, що стався "вибух невстановленого предмета".

Правоохоронці кваліфікували справу за статтею "хуліганство".

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Мазур пов'язує те, що трапилося з тим, що з 2019 року "Ланет" прийняв рішення припинити трансляцію каналів Максі TV (Наш) і NewsOne. Свій крок кабельний провайдер пояснив тим, що, в його розумінні, канали набрали критичну масу санкцій.

Мазур каже, що менеджери NewsOne намагалися переконувати, що відновити трансляцію каналу - в його особистих інтересах.

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Він додає, що один з менеджерів NewsOne Ярослав Латко недавно наполегливо умовляв його провести зустріч з представниками каналу. "Тому що буде пізно". Віктор так передав цю фразу і порахував її застереженням на свою адресу. У свою чергу Латко заперечує, що робив власнику кабельної мережі будь-які застереження.

"Я не знаю, про що він (Мазур - Ред.) Говорить, про який напад на себе. Тому що немає такого факту", - підкреслює Латко.