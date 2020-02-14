СБУ викрила чиновників лісгоспу на Волині, які налагодили в змові з бізнесом схему привласнення бюджетних коштів. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За версією слідства, посадовець організував нелегальний бізнес спільно з підлеглими та приватними підприємцями, які співпрацювали з лісгоспом. Комерсанти згідно з договорами надавали держпідприємству послуги з лісозаготівель. Насправді для їх виконання залучалися працівники лісгоспу та місцеві мешканці, які отримували мінімальну платню готівкою, а не штатні працівники підрядників.

Натомість лісгосп здійснював оплату робіт у повному обсязі через безготівкові розрахунки. "Зекономлені" кошти учасники оборудки переводили через підставні фірми у готівку та привласнювали.

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Оперативники спецслужби встановили, що тільки у період з жовтня 2019 року до лютого 2020 року на рахунки афілійованих з учасниками оборудки фірм перераховано 2 мільйони гривень державних коштів.

Правоохоронці затримали двох працівників лісгоспу та приватного підприємця у селищі Маневичі під час "розподілу" майже 500 тисяч гривень, знятих з рахунків.









Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до незаконної схеми.