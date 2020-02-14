Український моряк Горяєв зник з борту суховантажу в Перській затоці після конфлікту з капітаном-росіянином. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє благодійна організація "Ассоль".

8 лютого 2020 року з борту судна "Вікторія" (Cargo ship, Прапор Belize, IMO 9065912) зник Горяєв Олександр Олександрович, 17.04 1987 р.н. громадянин України. Подія сталася в нейтральних водах Перської затоки на шляху до Ірану.

"Рідні скаржаться, що інцидент стався 08.02.2020 р., проте представник крюїнгової компанії повідомив рідним цю звістку 13.02.2020 р. - тим самим відтягнув час на пошук рідної людини. Після списання капітана і старпома, на їхнє місце прийшли громадяни Росії з Ростова-на-Дону, з якими у зниклого Горяєва О.О. були непорозуміння, про це Горяєв О.О. повідомив рідним у телефонній розмові 23.01.2020 р.", - говориться в повідомленні.

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Сестра і дружина зниклого впевнені - справу про зникнення українського моряка намагаються "зам'яти": відсутність українського моряка колегами виявлено не о 16:30, як було в повідомленні, розісланому сусіднім судам, а набагато раніше. Моряк був присутній на вечері і мав заступити на вахту. Коли колеги прийшли будити його на вахту, в каюті 2-го помічника капітана не виявилося.

"У капітана і старпома з Росії був мотив не знайти українського моряка - для годиться судно зробило коло в районі ймовірного місця зникнення і попрямувало в найближчий порт. І тільки по приходу туди повідомили про те, що з борту зник член екіпажу", - додали в "Ассоль".



