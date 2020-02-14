Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Патруль виявив на березі надувний дитячий басейн і насос. Згодом службовий собака допоміг знайти і затримати власника басейну, який сховався в кущах.

Затриманий виявився 32-річним молдаванином. Чоловік через проблеми з документами вирішив повертатися із заробітків у сім'ю незаконним способом. Така подорож могла б закінчитися трагічно. Порушник, мабуть, не врахував несприятливі погодні умови, стрімку течію і глибину Дністра на цій ділянці - до 10 метрів.

За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Після з'ясування всіх обставин молдаванин повернеться додому живим і неушкодженим, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе, оскільки прикордонники прийняли рішення про заборону в'їзду.

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