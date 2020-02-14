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14.02.20 18:12

Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом. ФОТО

Лабораторії Скелястих гір (RML) Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) щойно опублікували знімки коронавірусу, зроблені за допомогою просвічуваного електронного мікроскопа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Перше зображення - це розфарбована у неприродні кольори фотографія, на якій зображений вірус COVID-19 (забарвлений у жовтий колір), під час виходу з клітини (пофарбована в синій та рожевий кольори).


Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом 01

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Друге зображення теж було отримане за допомогою просвітлювального електронного мікроскопа. На цьому знімку можна побачити шипи на поверхні вірусу, через які його й прозвали коронавірусом, від слова "корона".

Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом 02

Третє зображення — це результат командної роботи дослідника з RML Еммі де Віт, яка надала вірус, мікроскопіста Елізабет Фішер, яка створила зображення, і відділу візуального медичного образотворчого мистецтва, фахівці якого розфарбували фотографії.

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Опубліковано знімки коронавірусу COVID-19 під мікроскопом 03

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