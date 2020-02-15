Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
15.02.20 10:53

Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою "Без тертя нема любові". ФОТО

До Дня всіх закоханих ексглава Офісу президента Андрій Богдан опублікував своє фото з фразою "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути". Цей пост прокоментував колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Богдана в фейсбуці.

Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою Без тертя нема любові 01

В коментарі Луценко опублікував своє фото з написом "Без тертя нема любові". На ньому ексгенпрокурор в оточенні сердець, квітів, шампанського і алмазу.Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою Без тертя нема любові 02

Також в коментарі до Богдана прийшов заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко і написав, що сумує за Богданом.

Пост Богдана до Дня Валентина ексгенпрокурор Луценко прокоментував картинкою Без тертя нема любові 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100