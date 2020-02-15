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15.02.20 16:10

Зеленський і Столтенберг у Мюнхені обговорили виконання програм "Україна - НАТО" і ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у межах Мюнхенської конференції провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський і Столтенберг обговорили реформи в Україні.

Зеленський і Столтенберг у Мюнхені обговорили виконання програм Україна - НАТО і ситуацію на Донбасі 01

"Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу", - сказав президент України.

Окремо президент сказав про продовження виконання відповідних річних національних програм "Україна - НАТО", які, за його словами, є ефективним інструментом системних перетворень в Україні.

Також було порушено питання надання НАТО Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

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Столтенберг, зі свого боку, сказав, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і зазначив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню "нормандського формату".

Вони обговорили виконання домовленостей після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 року і ситуацію на Донбасі.

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