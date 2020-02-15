Книгу казок народів України турецькою мовою представили в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Презентація книги відбулася в українській суботній школі Стамбула. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

До книги "Ukrayna’nın halk masalları" увійшли українські та кримськотатарські народні казки.

"Цей проєкт унікальний тим, що всі ілюстрації до казок намалювали діти, що мешкають у Стамбулі та Сімферополі, переклад творів зробили діти з українсько-турецьких сімей і студенти української кафедри літературного факультету Стамбульського університету", - сказано в повідомленні.

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Генконсул Олександр Гаман зазначив, що підготовка цієї першої книги стала справжньою українською толокою. За його словами, саме завдяки завзяттю дітей зі Стамбула та Сімферополя вдалося видати першу збірку казок, яка допоможе краще зрозуміти культуру й історію українського та кримськотатарського народів.

"Незабаром починаємо роботу над наступним виданням", - додали в Генконсульстві.

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