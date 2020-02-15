Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з невстановленими наразі військовослужбовцями ЗС України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які потім розповсюджували на території України", - сказано в повідомленні.

Незаконно ввезені цигарки продавали на території Донецької, Волинської, Дніпропетровської та Одеської областей.

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На території цих областей прокуратура за 1 день, 15 лютого, провела понад 90 обшуків з участю понад 500 правоохоронців.

"Вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тис. пачок цигарок) на понад 20 млн грн, понад 900 тис. грн, які були отриманні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, а також вогнепальну зброю і набої", - повідомили в пресслужбі.

Зараз прокуратура готує клопотання про арешт вилученого майна. Слідчі встановлюють коло причетних до злочинів осіб.

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