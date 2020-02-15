Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мюнхенської безпекової конференції.
Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.
У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".
Того ж дня документ видалили із сайту.
У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.