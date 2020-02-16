Прокуратура не дала передати в СІЗО Києва велику партії наркотиків і мобільних пристроїв. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, під час проведення огляду посилки на ім'я одного ув'язнених, який утримується у СІЗО, виявлено 36 зарядних пристроїв до мобільних телефонів, 7 навушників, 6 WiFi роутерів, 7 стартових пакетів мобільних операторів "Київстар", "Лайф" та "МТС", 24 пачки дріжджів по 100 грам кожна, 50 мобільних телефонів, 8 батарей живлення до мобільних телефонів, 22 пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, 8 поліетиленових згортків з кристалічною речовиною білого кольору, фішки для гри в покер, 12 колод гральних карт.

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За вказаним фактом слідчо-оперативною групою Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.