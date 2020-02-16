Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко у фотооб'єктивах: як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили. ФОТОрепортаж

Деякі моменти заходу потрапили в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Роксолана Підласа щось шукає в сумочці в очікуванні початку з'їзду

"Слуги народу" поступово займають місця в залі

Людей прибуває, і з'їзд скоро почнеться

Пауерліфтер Артем Дмитрук, який ініціював відставку свого тезки - глави НАБУ Артема Ситника

Ресторатор Микола Тищенко в гарному настрої

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо і Юрій Корявченков (колишній Юзик з "Кварталу-95") ведуть бесіду

... і обіймаються для знімка

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко привернув увагу фотооператора

Перед початком "слуги народу" виконали гімн України

Нардеп від "СН"

Ще одна нардеп від "СН"

Тищенко фіксує виступ на камеру телефону





Звільнений з полону "ДНР" Василь Савін виступив зі зверненням

З'їзд в розпалі

Виступ Корнієнка







"Слуги народу" слухають і голосують

Групове фото на пам'ять