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16.02.20 13:51

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотооб'єктивах, - як "слуги народу" 3-й з'їзд проводили. ФОТОрепортаж

15 лютого партія "Слуга народу" провела свій 3 з'їзд, на якому була озвучена ідеологія політсили, затверджено склад Вищої ради партії і прийнятий новий статут партії.

Деякі моменти заходу потрапили в об'єктив фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 01

Роксолана Підласа щось шукає в сумочці в очікуванні початку з'їзду

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 02

"Слуги народу" поступово займають місця в залі

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 03

Людей прибуває, і з'їзд скоро почнеться

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 04

Пауерліфтер Артем Дмитрук, який ініціював відставку свого тезки - глави НАБУ Артема Ситника

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 05Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 06

Ресторатор Микола Тищенко в гарному настрої

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 07

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо і Юрій Корявченков (колишній Юзик з "Кварталу-95") ведуть бесіду

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 08

... і обіймаються для знімка

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 09Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 10

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко привернув увагу фотооператора

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 11Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 12

Перед початком "слуги народу" виконали гімн України

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 13

Нардеп від "СН"

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 14

Ще одна нардеп від "СН"

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 15

Тищенко фіксує виступ на камеру телефону

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 16
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 17

Звільнений з полону "ДНР" Василь Савін виступив зі зверненням

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 18

З'їзд в розпалі

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 19

Виступ Корнієнка

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 20
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 21
Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 22

"Слуги народу" слухають і голосують

Посмішка Тищенка, обійми Сивохи і Корявченкова, Корнієнко в фотообєктивах, - як слуги народу 3-й зїзд проводили 23

Групове фото на пам'ять

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