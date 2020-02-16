Водій під наркотиками збив людей на тротуарі у Львівській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 лютого о 17.15 на автодорозі Городок – Комарно у селі Черляни, Городоцького району. Водій автомобіля "Таврія Славута", 39-річний місцевий житель, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на трьох пішоходів.

Із тілесними ушкодженнями мешканок міста Городок віком 19 та 49 років, а також 22-річного жителя Дрогобича госпіталізовано.

Медики встановили, що водій "Таврії" перебував в стані наркотичного сп’яніння.

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За фактом ДТП слідчі Городоцького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.



