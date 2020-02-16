Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"На Луганщині бійці, які виконують бойові завдання в районі операції Об'єднаних сил, вдосконалювали навички стрільби з реактивного вогнемета РПВ-А "Джміль", - сказано в повідомленні.

Курс тривав кілька тижнів і завершився бойовою стрільбою.

"За фугасною дією 93-міліметрові боєприпаси до цього вогнемета можна порівняти з артилерійськими снарядами калібру 122-152 мм. Крім того, солдат може піднятися з окопу, вистрілити по цілі та сховатися. Виявити його після цього неможливо", - розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

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За його словами, цю зброю можна назвати "кишенькової гарматою" піхотинця.

"Вона здатна уражати не лише техніку противника, а й добре укріплені точки з ворожою живою силою", - додав військовослужбовець.









